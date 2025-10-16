Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Çorum İl Başkanı Kenan Taşkın %2 barajı nedeniyle toplu sözleşme ikramiyesini eksik alan üyeleri için Danıştay'da açtıkları davayı kazandıklarını belirtti.

Üç yıl önce toplu sözleşme ikramiyesi ile ilgili % 2 barajı getirildiğini hatırlatan ve barajın altındaki sendikaların üyelerine eksik ödeme yapıldığını, barajın üstünde olan sendika üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi, barajın altındaki sendika üyelerine ise toplu sözleşme desteği olarak ödeme yapıldığını kaydeden Anadolu Eğitim Sendikası Çorum İl Başkanı Kenan Taşkın, "Bu aykırı düzenlemeyi Anadolu Eğitim Sendikası olarak Danıştay'a götürmüştük. Danıştay'daki davamızı kazandık ve açtığımız davaları bir bir kazanıyoruz. AES, eğitimdeki kazanımları ile sayının değil, haklı olanın değerli olduğunu kazandığı davalarla kanıtlıyor” dedi.

Kenan Taşkın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“14 ay boyunca eksik ödeme alan üyelerimiz ile baraj altında kalan tüm sendikaların üyeleri başvurmaları halinde eksik aldıkları ücretleri geri alabilecekler. Anayasamıza, ILO normlarına ve kanunlarımıza aykırı olan bu düzenlemenin yargıdan geri döneceğini biliyorduk. Kendi sendikal başarısızlıklarını barajlar arkasına gizlenerek örtmek isteyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacaklarını biliyorduk. Baraj gelmesi için siyaset koridorlarında ter dökenlerin çalışanların hakları için aynı gayreti göstermedikleri için hakkın galip geleceğini biliyorduk. Bize inanan, güvenen tüm üyelerimize hayırlı olsun. Gücünü üyelerinden ve hukuktan alan Anadolu Eğitim Sendikası, eğitimcilerin karşılaştığı her sorunda onların yanında olacak ve Türkiye'de bağımsız sendikal mücadelenin adresi olmaya devam edecektir. Haklı davamızın yanında yer almak isteyen eğitimci arkadaşlarımıza güvenilir sendikal bir kimlik sunmaya her zaman emek harcayacaktır.” (Haber Merkezi)