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Çorum Kızılay Şubesi İl Başkanlığı Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak için, Gazi Caddesinde yürüyüş etkinliği düzenledi.

Halkın da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, fiziksel aktivitelere öncülük eden Kızılay İl Yönetimi “Fiziksel

aktivite bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığın korunması ve iyileştirilmesi açısından büyük bir öneme

sahiptir. Yürüyüş yapmak tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık

(aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran,

büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir” dedi.

"Günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır’’



Sosyal mesafeyi koruyarak bireysel olarak yapılan yürüyüş aktivitesinin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığı

desteklediğini belirten Kızılay Yönetim Kurulu, “Yürüyüş kendimizin ve toplumun sağlığını riske

atmadan yapabileceğimiz ideal bir aktivitedir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici

etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az

30 dakika; 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmalıdır’’

sözlerine yer verdi.

"İl Müdürlüğü’ne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz”

Fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmek için yürüyüşün önemine dikkat çeken Kızılay ekibi

“Yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Yürüyüş yapmak için ayrıca bir

alet veya özel hazırlık gerekmez. Gün içerisinde toplu taşıma aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden

bir-iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa

park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Ayrıca, size en yakın belediyelere ait yürüyüş

yollarından veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz”

açıklamasına yer verdi.