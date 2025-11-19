Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 19 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişinin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile yaşadığını belirten Erol Afacan,

“Her yıl kasım ayının üçüncü çarşambası, Dünya KOAH Günü olarak farkındalık etkinlikleriyle anılmaktadır. KOAH, sigara kullanımı, hava kirliliği ve mesleki maruziyetler nedeniyle gelişen, ilerleyici fakat önlenebilir bir solunum yolu hastalığıdır. Erken tanı, düzenli ilaç kullanımı ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilmektedir. Eczacılar olarak bizler; İnhaler ilaçların doğru kullanımı konusunda danışmanlık yapmakta, sigara bırakma süreçlerinde rehberlik sağlamakta, nefes ölçüm kampanyaları ve halk bilinçlendirme çalışmalarına katkı vermekteyiz. Eczacının doğru yönlendirmesi, KOAH hastalarının yaşam kalitesini yükseltir. Nefesin değerini korumak, bilinçli tedaviyle mümkündür. Her nefes, eczacının rehberliğiyle daha değerlidir” dedi.

