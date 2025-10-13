İsrail hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki rehinelerin sabah erken saatlerde bırakılacağını duyurdu. Hükümet sözcüsü, "Yaşayan 20 rehinenin tek seferde, birlikte serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.

Sözcü, canlı rehinelerin teslim alınmasının ardından hayatını kaybeden 28 rehinenin cansız bedenini de teslim almaya hazır olduklarını söyledi. Hükümet sözcüsü, tüm rehineler alındıktan sonra Filistinli tutukluların salıverileceğini sözlerine ekledi.

REHİNELERİN SERBEST KALMASI SAAT 08.00'DE BAŞLAYACAK

İsrail basını da rehinelerin saat 08.00'de Netzarim Koridoru'nda serbest bırakılacağını yazdı. Haberlere göre 2 saat sonra da hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri teslim edilecek. Rehinelerin aileleri de ellerinde İsrail bayraklarıyla yakınlarını bekliyor. Gazze'den başlayarak Re'im'de biten Netzarim Koridoru'ndan serbest bırakılan rehineler, aileleriyle buluşup evlerine dönecek.

İsrailli bir yetkili, Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakacağını açıkladığını hatırlatarak sadece 20 rehinenin serbest bırakılmasının çelişki oluşturduğunu ileri sürdü. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hamas, 20 rehinenin hayatta olduğunu doğruladı. Hamas, hayatta olan rehinelerin teslimi konusunda sorun olmadığını belirtirken, yaşamını yitirenlerin cesetlerinin bulunmasının zaman alabileceğini söylemişti.

İSRAİL GAZZE TÜNELLERİNİ YIKMAK İSTİYOR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bu sabah X'te yaptığı paylaşımda, rehinelerin geri dönmesinin ardından İsrail'in önceliğinin Hamas tünellerinin yıkımı olacağını söyledi. Katz'ın paylaşımında, "Rehinelerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluk, Hamas'ın Gazze'deki tüm terör tünellerinin doğrudan İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından ve ABD'nin liderliğinde ve gözetiminde oluşturulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edilmesi olacak. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bu görevi yerine getirmeye hazırlanmaları talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

REHİNELER BIRAKILINCA SÖZLER TUTULACAK MI?

Cuma günü yürürlüğe giren anlaşmaya göre Hamas, İsrail'in tam olarak çekilmesi konusunda bir anlaşmaya varılmadan rehinelerini teslim etmeyi kabul etti. Hamas'tan iki Filistinli yetkili, bunun ABD başkanının anlaşmaya o kadar bağlı olması ve başarısız olmasına izin vermemesi nedeniyle riskli bir kumar olduğunu kabul etti.

Reuters'in haberine göre, Hamaslı yetkililerden biri, "Hamas liderlerinin oynadıkları kumarın ters tepebileceğinin farkında olduklarını." söyledi. habere göre ,rehineler serbest bırakıldıktan sonra, ABD Başkanı Trump'ın ekibinin de yakından dahil olduğu 2025 yılı ocak ayındaki ateşkesin ardından olduğu gibi, İsrail'in askeri harekatına yeniden başlayabileceğinden korkuluyor. Hamas yetkililerinden biri, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın hevesinin konferans merkezinde "ağır" bir şekilde hissedildiğini söyledi. Üst düzey bir ABD yetkilisi, Trump'ın maraton oturumu sırasında üç kez şahsen aradığını ve damadı Jared Kushner ile elçi Steve Witkoff'un İsrailli ve Katarlı müzakereciler arasında mekik dokuduğunu söyledi.

PLANIN DİĞER MADDELERİ NE OLACAK?

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırmasıyla başlayan savaşın sona ermesinin önünü açabilir ancak Trump'ın 20 maddelik Gazze planında öngörülen sonraki aşamaların gerçekleşeceğine dair bir kesinlik yok. Ancak görüşmelere katılan iki Filistinli yetkili ve bir diğer kaynak, Trump'ın hem Katar saldırılarına hem de Haziran ayında İsrail'in İran'la 12 günlük savaşını sona erdiren ateşkese ilişkin tutumunun, Hamaslı müzakerecilere, ABD başkanının rehineler serbest bırakılır bırakılmaz İsrail'in yeniden savaşa başlamasına izin vermeyeceği konusunda güven verdiğini söyledi.

Konuya yakın Washington'daki bir kaynağa göre, Trump'ın danışmanları, Katar saldırısı nedeniyle Netanyahu'ya duyduğu öfkeyi, İsrail lideri Netanyahu'ya Gazze savaşını sona erdirmek için bir çerçeve kabul etmesi yönünde baskı yapmak amacıyla kullanma fırsatı gördüler. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Körfez ülkeleriyle diplomatik ve ekonomik politikaları açısından önemli bağlar kuran Trump'ın Katar Emiri'ni bir dost olarak gördüğünü ve saldırı görüntülerinin televizyonda yayınlanmasından hoşlanmadığını belirterek, saldırıyı Arap dünyasını bir araya getiren önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Filistinli bir yetkili, görüşmeler ve arabuluculuk çabaları hakkında yaptığı açıklamada, Trump'ın Katar'a bir daha İsrail saldırısı olmayacağı yönündeki kamuoyuna verdiği sözün, Hamas ve diğer bölgesel aktörlerin gözünde kendisine güvenilirlik kazandırdığını söyledi. İsrail'deki Bar-Ilan Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden Jonathan Reinhold, "Katar'a İsrail'in kendilerine bir daha saldırmayacağına dair güvenlik garantisi vermesi, Hamas'ın ateşkesin kalıcı olacağına olan güvenini artırdı." dedi.