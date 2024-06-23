Çorum merkez Osmaniye köyünden gelme Merhum İnşaatçı ve çiftçi Dursun Karakaya'nın eşi Dürdane Karakaya (83) vefat etti.

Eski Gıda toptancılarından ve önceki yıllarda Çorum Kafkas Kültür Derneği başkanlarından Tuncay Karakaya, Çorum Belediyesi çalışanlarından ve Kültür Bakanlığı Ebru sanatçısı Tülay Yıldıran ve Nuray Kızılkan'ın anneleri Dürdane Karakaya rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazından sonra Akşemsettin camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Osmaniye köyünde defnedilecek.