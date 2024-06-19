İskilipli Ebussuud Efendi, İskilip Belediyesi, İSİAD, Ankara İskilipliler Derneği, Bolu Çorder, İstanbul İskilipliler Derneği, Çorum İskilipliler Derneği, Tosya İskilipliler Derneği, Şehri İskilip Cemiyeti, İsyader ve Ebussuud Vakfı’nın düzenleyeceği program ile vefatının 450. Yılında anılacak.

23 AĞUSTOS’TA İSTANBUL’DA

23 Ağustos tarihinde İstanbul’da gerçekleştirecekleri program ile ilgili bilgi veren İSİAD Başkanı Fikret Kısar, “Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu bölgesinde yetişmiş en büyük devlet adamı, alim, müfessir ve düzen kurucu hukukçu Şeyhülislam Ebussuud Efendiyi anmak ve anlamak çok önemli. Bir karıncayı dahi incitmeyen hemşehrimiz Arap gibi algılanıyor halbuki Ebussuud Efendinin dedesi Horasan Erenlerinden olup kabri İskilip de bulunmaktadır. Ebussuud’un anlamı ise kutlu bilgelerin babası anlamına gelmektedir. Düzen koyucu Şeyhülislam Ebussuud Efendi, Kanuniye bu ismin verilmesindeki en büyük etkendir. Yazdığı tesirle Muallim-i Sani ismiyle anılmakta olup öz ve öz İskiliplidir. Bunlar önceki yıl İskilip’te yapılan panelde İslam uzmanları öğretim üyelerince anlatılmıştır. Fetvaları zaman zaman yanlış anlaşılan Ebussuud Efendiyi yakından tanımak isteyenleri İstanbul Süleymaniye de yapılacak panele bekliyoruz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Karasakal’ın sohbeti ile başlayacak anma program Süleymaniye Külliyesi İstanbul Müftülük konferans salonundaki panelle devam edecek. Programın İskilip bölümü ise Ebussuud Efendinin babası Şeyh Muhiddin Yavsi adına yaptırdığı camideki mevlit ve sohbetle son bulacak” dedi.