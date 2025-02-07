Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit, Altınordu- Kırklarelispor maçında dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saat 14’de Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahasında Altınordu ile Kırklarelispor arasındaki maçı Zonguldak bölgesi hakemi Eren Gökmen yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Kocaelinden Birtan Yavuz ve Eskişehir’den Semih Kocaman yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Ahmet Ecevit görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Osman Yiğit Uzer.

Ligde 20. hafta maçları sonunda Altınordu takımı 38 puanla dördüncü sırada yer alırken Kırklarelisor ise 23 puanla onuncu sırada bulunuyor.