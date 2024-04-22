Eczacı Yasemin ve Arif Bozdoğan’ın oğulları Gökhan Bozdoğan, kendi eczanesini açtı.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2022 yılında mezun olan eczacı Gökhan Bozdoğan Atlas Eczanesi’ni hizmete sundu.

Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı 4.Sokak numara 10 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Atlas Eczanesinin açılışına eski Eczacı Odası Başkanları Süleyman Koca, Sönmez Çalışkan ve Şefkat Güler ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından davetliler genç eczacı Gökhan Bozğan’a hayırlı olsun dileklerini iletti.