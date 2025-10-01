Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyeleri Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan’a hayırlı olsun ziyaretin bulundular.

Geçen hafta yapılan genel kurulda yeniden Çorum Eczacı Odası Başkanlığına seçilen Erol Afacan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyeleri Taner Ercanlı, Özgün Sağır, Abdullah Caner Güven, Fatih Özçiftçi ile Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, Van Bitlis Eczacı Odası Önceki Dönem Başkanı Hayrullah Fikret Barensel, Mersin Eczacı Odası’ndan Murat Yavrutürk, Çorum Eczacı Odasını ziyaret ederek Erol Afacan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette mesleğin geleceği, odaların ortak sorunları, çözüm önerileri ve örgütün güçlenmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetlerinden dolayı değerli Merkez Heyeti üyelerimize, oda başkanlarımıza ve meslek büyüklerimize teşekkür ediyor; çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.