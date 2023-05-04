YÜKSEL BASAR

Bilimsel Eczacılığın 184.yılı nedeniyle Çorum Eczacılar Odası tarafından eczacılara yönelik ‘Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans’ konulu eğitim semineri düzenlendi.

TSO Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin konuşmacılığını Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi F.Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bensu Karahalil yaptı.

Seminerin açılışında bir konuşma yapan Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi nedeniyle eczacılar haftasını buruk bir mutlulukla kutladıklarını söyledi.

Eczacıların ekonomik olarak sıkıntılarının devam ettiğini dile getiren Güler; “Mesleğimizi 2021 yılı protokolü ile sürdürüyoruz halen bu konuda bir yol almamız lazım. Eczacıların ekonomik çıkmazı, ülke ekonomisi ile doğru orantıda olarak devam etmekte. Bu çıkmaz için mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Önümüzde bir seçim var. Önümüzdeki seçimin eczacılar için güzel günler getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı

GÖNÜLLÜ ECZACILARA PLAKET

Konuşmaların ardından program kapsamında meslekte 25 ve 40 yılı dolduran eczalar Meliha Tuba Akdağ, Barış Türkçü, Önder Sak, Deniz Arslan Bünyamin Alaf, Emel Karakaşlı ve Gülçin Acun ile 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan eczacılar; Ecz Bekir Karabıdak, Ecz Soner Kızıltepe, Ecz Volkan Tokatlı, Ecz Selim Odabaş, Ecz Ali İskender Türkmen, Ecz Barış Türkçü, Ecz Engin Taş, Ecz Gökhan Ünaldı, Ecz Mustafa Göbelek, Ecz Süleyman Koca, Ecz Oğuzhan Gemici, Ecz İsmail Çağlı, Ecz Ömer Karaibrahimoğlu, Ecz Çelebi Ayvaz, Ecz Çağlar Yılmaz’a plaketlerini Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ve Başkanı Prof. Dr. Bensu Karahalil verdi.

Programın devamında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi F.Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bensu Karahalil ‘Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans’ konulu eğitim verdi.