Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, yaptığı açıklamada 4 Mart Salı günü Medula sisteminde yapılan güncelleme ile eczacıların hasta verilerine erişimlerinin kısıtlandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından eczaneler birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlanmasına rağmen, yalnızca eczacıların erişiminin sınırlandırılmasının mesleki yetkinliği ve hasta güvenliğini olumsuz etkilediğini kaydeden Erol Afacan, “Eczacılar, yalnızca ilaç sunan kişiler değil, hastaların doğru tedavi süreçlerini yönetmelerine destek olan ve doktorlarla koordineli çalışan sağlık profesyonelleridir. KVKK kapsamında yalnızca eczacıların hasta verilerine erişiminin kısıtlanması, hukuki ve mesleki açıdan bir eşitsizlik yaratmaktadır. Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odalarımızın görüşleri alınmadan yapılan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz ve mesleğimizi doğrudan etkileyen bu yanlıştan acilen dönülmesini talep ediyoruz.

Gelişmeleri yakından takip ediyor, haklarımızı korumak için gerekli girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)