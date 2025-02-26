Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Vergi Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, eczacıların, devletin belirlediği mevzuatlar çerçevesinde faaliyet gösteren, tamamen kayıtlı ve şeffaf bir şekilde işleyen işletmeler olduğunu belirtti.

Verginin, modern devletlerin en temel gelir kaynağı olduğunu ve kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Erol Afacan,

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı gibi: “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır.” Bu anlayış, toplumun her kesimi için adil bir vergi sisteminin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası, verginin ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki önemine dikkat çekmek, vergi bilincini artırmak ve vergiye gönüllü uyumu teşvik etmek amacıyla 1990 yılından bu yana düzenlenmektedir. Dünya genelinde ise farklı tarihlerde vergi bilinci oluşturmayı amaçlayan benzer etkinlikler düzenlenmektedir. Vergi sistemlerinin temel ilkelerinden biri gelire göre adil vergilendirme ilkesidir. Bu çerçevede, düşük gelirli birey ve işletmelerin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, yüksek gelir gruplarının ise daha fazla katkı sağlaması esastır. Bu, sosyal adaletin korunması ve ekonomik dengenin sağlanması açısından büyük önem taşır. Kazanca göre vergi sistemleri, gelişmiş ülkelerde de uygulanmakta olup, gelir dağılımında denge sağlamak ve sosyal refahı artırmak amacıyla düzenlenmektedir” dedi.

Eczacıların, devletin belirlediği mevzuatlar çerçevesinde faaliyet gösteren, tamamen kayıtlı ve şeffaf bir şekilde işleyen işletmeler olduğunu kaydeden Afacan, “Eczaneler, vergi mükellefi olup, gelir ve giderlerini dijital sistemler üzerinden kayıt altına almaktadır. Türkiye’de eczacılar; E-Fatura mükellefi olarak tüm gelir ve giderlerini dijital ortamda kayıt altına almakta, Eczane Bilgi Yönetim Sistemleri (EBYS) ile yeni nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) entegre çalışarak tüm işlemleri anlık olarak muhasebeleştirmekte, vergi denetimlerinde şeffaf bir yapı sunarak devletin belirlediği tüm mali kurallara harfiyen uymaktadır. Bu bağlamda, eczaneler ülkemizde şeffaf vergi uygulamalarının en net şekilde işlediği işletmelerin başında gelmektedir. Vergi gelirleriyle devlet, eğitim, sağlık, altyapı, güvenlik gibi temel hizmetleri finanse ederken, kayıtlı ekonomi sayesinde haksız rekabetin önüne geçilmektedir” ifadelerini kullandı.

Vergi sistemlerinde, sadece yükümlülük değil, ödüllendirme ve teşvik esasına dayalı uygulamaların da önemli olduğunu ifade eden Afacan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Düzenli vergi ödeyen, şeffaf mali kayıtlara sahip işletmeler ve bireyler teşvik edilerek sistemin sürdürülebilirliği sağlanabilir.Bu kapsamda uygulanabilecek teşvik modelleri şunlar olabilir: Vergi İndirimi ve Prim Ödülleri: Vergisini zamanında ödeyen işletmelere belirli oranda vergi indirimleri veya prim ödülleri sağlanabilir. Düşük Faizli Kredi ve Finansman Kolaylığı: Vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren işletmeler, kamu bankaları veya devlet destekli finans kuruluşlarından daha düşük faizli kredilere erişim sağlayabilir. Kamu İhalelerinde Öncelik: Düzenli vergi mükelleflerine kamu ihalelerinde avantaj sağlanarak teşvik edilebilir. Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Avantajları: Uzun yıllar boyunca vergisini eksiksiz ödeyen bireyler için sosyal güvenlik primlerinde indirim veya emeklilikte ek avantajlar sunulabilir. Vergi Mükellefiyet Puan Sistemi: Vergi sicili temiz olan işletmeler için belirli bir puanlama sistemi oluşturularak, bu puanlar kredi derecelendirme süreçlerinde avantaj sağlayabilir. Böyle bir teşvik sistemi, vergisini düzenli ödeyen bireyler ve işletmeler için ekonomik bir avantaj sağlarken, kayıt dışı ekonomiyi de büyük ölçüde önleyecektir. Vergi, devletlerin en önemli gelir kaynağı olup, toplumun refah seviyesinin artırılmasında temel rol oynar. Sağlık, eğitim, ulaşım, güvenlik gibi kamu hizmetleri, toplanan vergiler sayesinde finanse edilmektedir. Vergi bilinci yüksek bir toplumda ekonomik kalkınma daha sürdürülebilir hale gelir ve kamu hizmetlerinin kalitesi artar. Sonuç olarak, adaletli ve teşvik edici bir vergi sistemiyle herkesin kazancına uygun şekilde vergi yükü üstlenmesi, toplumun tüm kesimleri için daha yaşanabilir bir ülke yaratacaktır. Eczacılar olarak bizler, şeffaflık ilkesini benimseyerek vergisel sorumluluklarımızı yerine getirmekte, devletimize olan katkımızı sürdürülebilir bir ekonomik model içerisinde sunmaktayız. Vergisini zamanında ödeyenlerin ödüllendirildiği, kazanca göre adil vergilendirmenin esas alındığı bir sistemin oluşturulması, ülkemizin ekonomik istikrarına ve vatandaşlarımızın refahına büyük katkı sağlayacaktır” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)