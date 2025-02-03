Sungurlu Efeleri 1. lig hedefinde ilk etap hazırlıklarına başladı. Final Grubu yarı final etabı için hafta sonu Sungurlu’da toplanan Sungurlu Belediyespor erkek voleybol takımı kadrosunu iki yeni isimle güçlendirdi. Efeler Ankara’da yapacakları iki hazırlık maçının ardından Eskişehir’e geçerek çalışmalarını burada sürdürecekler.

Erkekler Voleybol 2. liginde grup maçları ikinci olarak tamamlayan Sungurlu Belediyespor dört günlük iznin ardından cumartesi günü Sungurlu’da toplanarak play-off hazırlıklarına başyladı.

Dere’den 1. lig için sonsuz destek sözü

Takımın ilk antrenmanını ziyaret eden Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, sezonun ilk hedefi olan play-off’a ulaştıklarını şimde ikinci hedef final grubu tabiki sezon sonunda da 1. lig hedefi olduğunu belirterek ‘Belediye Başkanımız Muhsin Dere’nin selamlan var hepinize. 1. lig yolunda sonsuz destek sözü var. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz başarılar diliyorum’ dedi.

Ankara’da iki hazırlık maçı

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir Sungurlu’da yapacakları iki günlük çalışmanın ardından bugün Ankara’da TVF Spor Lisesi çarşamba günü ise Ziraat Bankkart takımları ile iki hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. Özdemir bu maçın ardından ise Eskişehir’e geçerek 7 Şubat’ta başlayacak play-off yarı final maçlarına kadar hazırlıklarını orda sürdüreceklerini söyledi.

İki transfer

Sungurlu Belediyespor play-off maçları öncesinde kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Ziraat Bankkart takımından pazar çaprazı Burak Sağlam ve Konya Karapınar Anadolu ’dan smaçör Samet Akyıldız ile anlaştı. İki sporcu takımın hafta sonu başlayan kampına katıldılar.