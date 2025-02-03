Bursa’da düzenlenen İller Arası Karate Liginde Çorum Belediyespor’lu sporcular iki altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandılar.

Osmangazi Kapalı Atletizm Salonu’nda yapılan Karate İller Liginde Çorum Belediyespor takımı antrenör Samet Türe ve yardımcıları Kutay Tekin ve Yağız Gözübüyük yönetiminde katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda 2015 doğumlu bayanlar +44 kiloda Sümeyye Karaman ve 2016 doğumlu bayanlar 25 kiloda Zeynep Rukiye Kır tüm rakiplerini yenerek sıkletlerinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular. 2015 doğumlu bayanlar 40 kiloda İkra Alparslan final maçında kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

2015 doğumlu bayanlar 40 kiloda Begüm Akpunar, 2014 doğumlu erkekler 45 kiloda Miraç Özeker ve 2012 doğumlu erkekler 55 kiloda Buğra Özeker ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Antrenör Samet Türe lig müsabakalarının alt yaş kategorileri için çok iyi bir sınav olduğunu ve eksiklerini görme imkanı bulduklarını belirterek bu çalışmaların devam edeceğini ve yeni isimleri Çorum ve Türk Karatesine kazandırmanın öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.