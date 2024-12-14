Erkekler Voleybol 2. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ligin 13. hafta maçında bugün Anadolu Şahinspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Bugün saat 13’de Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu’nda oynanacak maçta Sungurlu Belediyespor’da tek hedef galibiyet.

Ligde 11 maçta 10 galibiyet ile ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor bu maçı da kazanarak play-off hedefine bir adam daha yaklaşmak istiyor. Ev sahibi Anadolu Şahinspor takımı ise 12 maçta 5 galibiyet ve 14 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak hedeflerine ulaşmak için her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını belirterek bugünki maçta kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Özdemir, Ankara’da oturan hemşehrilerini maçlarına davet etti.