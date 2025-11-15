Arabica Erkekler Voleybol 1. liginde onuncu hafta maçları yarın oynanacak.

Ligde son yedi maçını kazanarak büyük bir çıkış yapan Sungurlu Belediyespor yarın saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda 1954 Adanaspor ile karşılaşacak. Temsilcimizde tek hedef galibiyet serisini sekiz maça çıkarmak.

Ligde ilk üç haftada iki mağlubiyet alan ve ardından oynadığı tüm maçları kazanarak dokuz maç sonunda yedi galibiyet ve iki mağlubiyet alan Sungurlu Belediyespor erkek voleybol takımı bu çıkışını yarın 1954 Adanaspor karşısında da devam ettirmek amacında.

Konuk 1954 Adanaspor ise ligde oynadığı sekiz maçta üç galibiyet ve beş mağlubiyet alarak 10 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Hafta içi maçında Sungurlu Efeleri zorlu Şiran Akademi deplasmanından 3-1’lik galibiyet ile dönerek yoluna devam ederken konuk Adanaspor takımı ise hafta içini dinlenerek geçirdi.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir sezon başı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam ettiklerini ve bunun sonucunda da karşılığını aldıklarını belirterek ‘Zorlu bir deplasmanı daha kayıpsız geçerek ikinci sıradaki yerimizi koruduk. Bu maçı unuttuk ve sekiz günde oynayacağımız üçüncü maçta yarın taraftarımız önünde Adanaspor önünde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Bizler takım olarak yorucu yolculuk ve yoğun programa rağmen kazanmak için hazırız. Bizleri her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın da yarınki maçta yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Onların vereceği destek ile evimizdeki bu maçıda kazanarak yoğun maç trafiğini kayıpsız geçeceğimize inanıyorum’ dedi.