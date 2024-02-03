Erkekler Voleybol 2. Lig 3. grupta Sungurlu Belediyespor son maçında yarın Ankara Barosu deplasmanında kazanarak ilk hedefi olan play-off’a yükselmek istiyor.

Ligde son maçlar öncesinde grupta üç takım 30’ar puanla ilk üç sırada yer alıyor.

Düzce Belediyespor, Sungurluspor ve Maliye Voleybol takımları aynı puanla ilk üç sırada bulunuyor.

Sungurlu Belediyespor ligdeki son maçında yarın saat 15.30’da Beştepe Voleybol Salonu’nda Ankara Barosu ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor bu maçı kazanması halinde diğer maçların sonuçlarını beklemeden play-off biletini alacak.

Bu maçın ardından ise aynı salonda saat 17.30’da Maliya Voleybol takımı Yedidağspor takımı ile karşılaşacak.

Lider durumda bulunan Düzce Belediyespor ise Kahramankazan’da Tusaşspor deplasmanında mücadele edecek.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir ligin son maçı için bugün Ankara’ya gideceklerini ve maçı oynayacakları salonda yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacaklarını söyledi.

Özdemir ilk hedefleri olan play-off için kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını bunu başaracak güçleri olduğunu söyledi.

Özdemir Ankara’da oturan Çorumluları maça davet etti.