Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor sezonun evindeki son maçında Ünsal Grup Şiran Akademi takımı karşısında üstün oyunu ile rakibini maça hiç ortak etmedi ve 3-0'lık galibiyet ile geçtiğimiz hafta içinde Osmangazi deplasmanında kaybettiği puanları telafi etti.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanan maça iki takımda hücumda oldukça etkili başladı ve karşılıklı sayılarla geçen bu sette final bölümünde Sungurlu Efeleri tecrübeli ve hücumun yanında savunmada da bulduğu sayılarla seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti ve moral motivasyonunu yükseltti.

İkinci sette ise ilk bölümden itibaren oyunda kontrolü eline alan Sungurlu Belediyespor bulduğu sayılarla rakibin direncini erken kırdı. Aradaki farkı açan temsilcimiz bu farkı son bölüme kadar korudu ve 25-18'lik skorla seti kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette de iyi başlayan temsilcimiz ilk bölümden itibaren farkı açtı son bölüme 22-16 gibi farklı skorla önde girmesine karşın konuk Şiran takımı maça ortak olmak için savunmasını yükseltti ve bu bölümde bulduğu sayılarla farkı kapattı ancak Baş Antrenör Mustafa Özdemir mola aldı mola dönüşünde bulduğu sayılarla seti 25-22 kazanan Sungurlu Belediyespor sezonun evindeki son maçını set vermeden kazanarak taraftarlarına güzel bir armağan verdi.

Sungurlu Belediyespor bu galibiyet ile 22. Maçında 18. Galibiyetini aldı ve 51 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Temsilcimiz yarın 1954 Anamurspor ile deplasmanda karşılaşacak.