Çorum FK çarşamba günü Serikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 13.30’daki antrenmanına Gelişim Ligi U 17 takım Teknik Direktörü Menderes Özarslan ve Atletik Performans Antrenörü Barış Üzbey gözetiminde yapıldı.

Haftanın ilk çalışması tesis fitnes salonunda yapılan aktivasyon hareketleri ile başladı ardından sahada 5-2 rondo ile devam eden antrenman ardından dar alan oyunu ve son bölümde ise kaleli oyun ile sona erdi.

Ligde son iki maçından puansız ayrılarak büyük bir düşüş yaşayan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların hayli moralsiz oldukları gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım Serikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.