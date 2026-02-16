Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonunda bir galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilgisiz tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım Keçiörengücü deplasmanında U 16 takımı rakibi ile 2-2 berabere kalırken, U 17 takımı ise sahadan 2-0 galip ayrılarak grupta liderliğini sürdürdü.

Cumartesi günü Lalahan Sahasında oynanan ilk maçta grupta play-off mücadelesi veren Keçiörengücü ile alt sıralardan çıkarak üste tutunma çabasında Çorum FK arasındaki karşılaşmada takımlar karşılıklı gollerle sahadan 2-2 beraberlik ile ayrılarak haftayı birer puanla kapattılar.

Bu sonuçla Keçiörrengücü 29 puanla üçüncü sırada yer alırken Çorum FK ise 20 puana yükseldi.

Bu maçın ardından iki takım U 17 kadroları karşılaştı.

Grupta lider durumda bulunan Arca Çorum FK üst sıralara tutunmak isteyen Keçiörengücü karşısında ilk yarıyı Adem’in golü ile 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıdaki zorlu mücadelede rakibine gol izni vermeyen Çorum FK 90. dakikada Çınar Temir’in attığı golle 16. maçında 12. galibiyetini alarak 37 puanla liderliğini devam ettirdi.