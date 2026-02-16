Arca Çorum FK’da İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından futbolcular maçın ardından stadyumda ardından da tesislerde taraftarlarla bir araya gelerek onların isteklerini dinlediler ve söz verdiler.

Kırmızı Siyahlı takım büyük hedeflerle başladığı sezonda alınan kötü sonuçların ardından İstanbulspor maçı sonrasında taraftarlarında tepkisi büyük oldu. Maçın bitiş düdüğü ile önce soyunma odasına yönelen futbolcular taraftarlarının ‘Futbolcular gelecek taraftara hesap verecek’ sloganlarının ardından sahaya geri dönerek önce maraton tribününde sonra kale arkasındaki tribündeki taraftarlara giderek onlara hitaben konuşmalar yaptılar.

Kaptanlar Ferhat Yazgan ve Yusuf Erdoğan ile Serdar Gürler ve Fredy yaptıkları konuşmalarda maç sonu soyunma odasına gitmediklerini koridorda yaşanan bir gerilim ve hakeme tepki göstermek için gittiklerini belirterek taraftarlara sırt dönmelerinin mümkün olmadığını söylediler.

Çorum FK tribün liderleri futbolculara yaptıkları konuşmalarda mağlubiyete kızmadıklarını ancak takımın mücadele etmemesine isyan ettiklerini belirterek futbolculardan camianın beklentilerine karşılık vermelerini istediler. Yönetimin üzerine düşeni yaparak ekonomik olarak her türlü çabayı verdiğini ve güçlü kadro kurduğunu belirten tribün liderleri futbolculardan sahaya karakter koymalarını ve giydikleri formanın hakkını vermelerini istediler.

Futbolcular ise yaptıkları konuşmalarda beklentileri karşılayamadıkları ve kötü sonuçları almaktan dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek ‘Bizlerde üzgünüz ama son haftalarda kaybettiğimiz maçlarda aleyhimize verilen hakem kararları da büyük etken. Artık şunu öğrendik ki biz rakip ile birlikte hakemleri de yenmek zorundayız. Tüm camiamızdan özür diliyoruz onları üzdük. Ama biz sezon sonu onları mutlu etmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz ve bu kadronun bu şehri bu kulübü layık olduğu Süper Lige taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın’ dediler.

Sahada yapılan bu konuşmaların ardından cumartesi akşamı da bir grup taraftar tesislere geldi. Tesiste olmamalarına karşın 5-6 futbolcu tesislere gelerek taraftarlarla bir araya geldiler ve onlardan bir kez daha üzdükleri için özür dilediler ve bundan sonraki maçlarda Çorum’u ve Çorum FK’yı layık olduğu yere taşıyacaklarının sözünü verdiler.