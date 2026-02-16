Arca Çorum FK’da Serdar Gürler Serikspor maçında yok.

Tecrübeli futbolcu İstanbulspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Ligin ilk yarısında Eyüpspor forması altında iki sarı kart gören Serdar Gürler Çorum FK ile önceki hafta Vanspor deplasmanında hafta sonunda da İstanbulspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Serdar çarşamba günü oynanacak Serikspor maçında forma giyemeyecek.

İstanbulspor maçında sarı kart gören diğer futbolcular Sinan, Arda Hilmi, Burak Çoban ve Thiame ise Serikspor maçında oynayacaklar.