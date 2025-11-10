Arabica Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor çıkışını evinde Osmangazi Belediyespor’u 3-0 yenerek sürdürdü .

Ligde son dört maçını kazanarak sıralamada üst sıralarda yer alan iki takım Sungurlu Belediyespor ile Osmangazi Belediyespor arasındaki maçta Sungurlu Efeleri rakibine ikinci set dışında ortak olma fırsatı vermedi.

Maçın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı ve 13-11’lik skorla öne geçen Sungurlu Belediyespor bu bölümde oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve peş peşe bulduğu sayılarla skoru biranda 17-13 yaptı ve avantaj yakaladı. Ancak konuk takım oyundan kopmayan Osmangazi Belediyespor üst üste bulduğu iki sayı ile skoru 17-15 yaptı.

Sungurlu Efeleri rakibin iki sayısına hemen iki sayı ile karşılık vererek 19-15 üstünlüğü yakaladı. Setin son bölümünde karşılıklı sayılarla geçti ve Sungurlu Belediyespor seti 25-21 alarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette Sungurlu Belediyespor maça yine iyi başlayan taraf oldu ve ilk bölümde aldığı sayılarla farklı 6-3 yaptı. Konuk Osmangaci Belediyespor skoru 7-6’ya getirdi ancak temsilcimiz yine iki sayılık bir periyot yakaladı ve 9-6 ile yine avantajı ele geçirdi. Temsilcimiz bu bölümden sonra hücumda etkili oyunu ile bulduğu sayılarla skoru 13-8 yaptı ve farkı açtı. Konuk Osmangazi Belediyespor bu bölümde aradaki farkı kapattı ve 17-16 ile sete ortak oldu.

Mola dönüşü Sungurlu Belediyespor karşısında Osmangazi takımı 18-18 beraberliği yakaladı. Osmangazi Belediyespor geriden gelmenin verdiği morelle bulduğu sayılarla 21-19 öne geçti ve set için büyük avantaj yakaladı. Karşılıklı sayılarla geçen final bölümünde Sungurlu Efeleri üst üste bulduğu sayılarla 23-22 öne geçti. Mola dönüşünde karşılıklı birer sayı alan iki takımdan Sungurlu Belediyespor set sayısı kullandı ve seti 25-23 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette büyük bir çekişmeye sahne oldu. Setin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçerken temsilcimiz ilerleyen bölümde rakibine savunmada iyi performansı ile kolay sayı şansı vermezken hücumda etkili oldu. ve 16-13’lük skorla öne geçti. Sonraki bölümde konuk Osmangazi Belediyespor maça ortak olmak için mücadeleyi artırdı ve son bölüme Sungurlu Efeleri 20-18 önde girdi. Bu bölümde Mustafa Özdemir mola aldı ve dönüşte üst üste dört sayı bulan temsilcimiz 24-18 öne geçti ve altı kez maç sayısı kullanma hakkı kazandı. Yakaladığı avantajı iyi kullanan temsilcimiz seti 25-19 maçı da 3-0 kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkardı ve sıralamada zirveye ortak oldu.