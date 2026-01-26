Erkekler 1. Voleybol Liginde Sungurlu Belediyespor galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.

Sungurlu Efeleri cumartesi günü evinde konuk ettiği TVF SporLisesi karşısında zorlanmadı ve 1 saat 18 dakika süren maç sonunda rakibini 3-0 yenerek haftayı üç galibiyet ile tamamladı.

Ligde son mağlubiyetini 26 Kasım’da ligin namağlup lideri Onikişubat Belediyespor karşısında 3-1’lik skorla alan Sungurlu Belediyespor yedi maçlık galibiyet serisi ile çıktığı maçta genç milli takım oyuncularının forma giydiği TVF Spor Lisesi karşısında maça etkili başladı.

Özellikle hücumdaki etkili oyunu sonrasında bulduğu sayılarla seti 25-17 kazanan Sungurlu Efeleri 1-0 üstünlüğü yakaladı. İkince sette TVF Spor Lisesi genç oyuncularının savunmada daha iye performans göstermesi karşısında Sungurlu Belediyespor rakibinin direncini kırdı ve bu seti de 25-18 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette rakibine maça ortak olma şansı vermeyen Sungurlu Efeleri bu sette de üstün oyunu sonunda rakibini 25-17 ile geçerek maçtan 3-0 galip ayrıldı ve üst üste sekizinci toplamda da 15. galibiyetini aldı. Sungurlu Belediyespor bu galibiyet ile ligde ikinci sıradaki yerini sağlama aldı ve en yakın rakibi ile puan farkını beşe çıkardı.