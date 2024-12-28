Erkekler Voleybol 2. liginde 15. hafta maçları hafta sonu oynanacak.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor bugün saat 14’de evinde Ankara Barosu’nu konuk edecek.

Ligde oynadığı 14 maçtan 13’ünü kazanarak 37 puanla ikinci sırada bulunan ve play-off biletini büyük oranda garantileyen Sungurlu Efelerinin şimdiki hedefi ise sezonu lider olarak tamamlamak.

Bugün saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak maçta Sungurlu Belediyespor galibiyet serisini sürdürerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Konuk Ankara Barosu ise ligde 12 maçta beş galibiyet yedi mağlubiyet alarak 19 puanla altıncı sırada bulunuyor. Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir sezon sonu hedeflerinin belli olduğunu buna ulaşana kadar çalışmaya ve mücadeleye devam edeceklerini belirterek bugün oynayacakları Ankara Barosu maçına tüm voleybol serleri devam etti.

Maçın hakemi Ali Osman Kaya

Sungurlu Belediyespor ile Ankara Barosu arasındaki maçı ilimiz klasman hakemlerinden Ali Osman Kaya yönetecek yardımcılığını ise Can Acar yapacak. Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal.