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Başrollerinde ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın olduğu ve çekimlerinin Çorum’da başlayacağı “Efsane” filmi için yardımcı oyunlar aranıyor.

Filmin yapımcılığını üstlenen Aytaç Medya’nın Çorum Cast yetkilisi Cihad Bilgen ile Selim Tuna Öztok gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Cihad Bilgen, film hakkında bilgi verdi.

Selçuk Aydemir‘in yöneteceği “Efsane” filmi için yardımcı oyunculara ihtiyaçlarının olduğunu belirten Bilgen, “Çocuk-yetişkin, kadın-erkek, her yaştan tecrübeli veya tecrübesiz yardımcı oyuncuya ihtiyacımız var” dedi.

YARDIMCI OYUNCULARDAN HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAYACAK

Yardımcı oyuncu olmak için başvuru yapacak olanlardan herhangi bir ücret almayacaklarını ifade eden Bilgen, “Aksine oyunculara ücret vereceğiz. Sette ödemelerini peşin olarak yapacağız. Başvurmak isteyenler 0505 029 19 19 veya 0506 054 46 22 telefon numaralarından bize ulaşabilirler. Ulaşımları, yeme-içmeleri bize ait” diye konuştu.

Filmin yapımcılığını üstlenen Aytaç Medya’nın Oyuncu Evi Ajans yetkilisi Kenan Güneş. Proje Sorumluluğunu ise Tuğba Tekinyer yürütüyor.

Bilgen, filmin çekimlerinin ise Ağustos ayı içerisinde başlayacağını kaydetti.