Uzun yılladır İzmir’de gazetecilik yapan İzmir Ege Medya Platformu Başkanı hemşehrimiz Ahmet Kaplan, gazetemizi ziyaret etti.

İzmir’de geçmişte ulusal gazetelerin temsilciliğini yapan ve şimdi ise sahibi olduğu www.egelobisi.com haber sitesinde gazeteciliğe devam eden İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Ege Bölgesinde Çorum’un sesi olmaya çalıştığını belirten Ahmet Kaplan, “Uzun yıllardır İzmir’de gazetecilik yapıyorum. Çeşitli sektörlerin temsilcilerini belirli zamanlarda İzmir Ege Medya Platformunda basın mensuplarıyla bir araya getirerek kendilerini anlatmalarını sağlıyoruz. Etkinliklerimize ilgi yüksek oluyor. Aynı zamanda Ege Bölgesinde Çorum’u da tanıtmaya çalışıyoruz. Bir dizi ziyaret için Çorum’a geldim. Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı, Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını ve iş insanlarını ziyaret ettim. Ziyaretlerimde Ege Bölgesinde Çorum’un daha fazla tanıtımı için neler yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.