Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Eğitim-Bir-Sen’in 33’üncü yaşı nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

“Emek mücadelesinde yerli bir duruş, millî bir düşünce ve milletin değerleriyle bezenmiş bir anlayışla yola çıkan; konuşmanın zor zamanlarında söz söyleyen, idealleri söz konusu olduğunda yorulmadan yürüyen şair, mütefekkir ve hareket adamı Mehmet Akif İnan’ın başlattığı, onun açtığı çığırda cefayla yol alan kahramanların büyüttüğü hak ve özgürlük mücadelemiz 33. yılına girmiştir” diyerek açıklamasına başlayan Fatih Okumuş, “14 Şubat 1992’den bugüne sayısız kazanıma imza atan Eğitim-Bir-Sen, birçok sorunun çözüme kavuşmasını sağlamış; emek mücadelesini yerelden evrensele taşımıştır. Eğitim çalışanlarının mesleki dayanışmasını güçlendirmek, özlük, mali ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek, sorunlarına çözüm bulmak, eğitimin daha nitelikli hâle gelmesi için emek harcamak, eğitim çalışanlarına daha huzurlu, daha verimli çalışma ortamı oluşturmak, ülkenin vesayetin izlerinden tamamen arınmasını sağlamak, demokrasi, hak ve özgürlük alanını genişletmek, kimden gelirse gelsin zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olmak temel varoluş amaçlarımızdır” dedi.

‘HAKSIZLIĞA KARŞI HAKKIN, BASKI VE ZULÜMLERE KARŞI ÖZGÜRLÜK VE ADALETİN YANINDA OLDUK’

İnsanların aklına, inancına, iradesine dayanıp bütün engelleri ve engellemeleri aştıklarını ve mücadelelerini haksızlığa karşı hakkın, baskı ve zulümlere karşı özgürlük ve adaletin yanında sürdürdüklerini kaydeden Fatih Okumuş, şunları dile getirdi:

“Eğitim meselelerine çözüm önerileri sunduk; fedakâr öncülerimiz ve vefakâr üyelerimizle hak ve özgürlük mücadelesini her zaman daha ileri aşamalara taşıdık, tarihî kazanımlarla taçlandırdık.

Yerli değerleri ve millî iradeyi yok etmeyi amaçlayan 28 Şubat süreciyle karşı karşıya kaldığımızda, verdiğimiz özgürlük ve demokrasi mücadelesi, hem sahip olduğumuz inanç ve felsefenin direniş gücü ve yeteneği kazanmasına hem de insanımızla daha yakın, daha çabuk buluşup bütünleşmemize yol açmıştır. Bu zor zamanlarda milletimizle birlikte sıkı ve samimi duruşumuz, temellerimizi tahkim etmiştir. Değer ve özgürlüklere düşman hezeyanlarıyla eğitim alanında korkunç tahribat yapan 28 Şubat darbecilerinin yasak ve yıldırmaları, Eğitim-Bir-Sen’in inanç ve özgürlük mücadelesini zorlamış fakat kazanımlarını hayati ölçüde anlamlı kılmıştır.

‘ÖNÜMÜZE KONULAN ENGELLERİ EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE ÖRGÜTLENEREK AŞTIK’

Önümüze konulan engelleri hep birlikte gönül, iman, ideal ve eylem birliği içinde örgütlenerek aştık. İnanarak örgütlendik, örgütlenerek güçlendik. Başörtüsü yasağından katsayı engeline, sekiz yıllık kesintisiz eğitim dayatmasına kadar, Eğitim-Bir-Sen’in varlığıyla ilişkili bütün alanlar, bütün cephelerden saldırı ve yıkıma maruz kalmıştır. Bu süreçte hak ihlallerinden hak gasplarına, fişlenmelere, taciz edilmelere, işten atmalara, tutuklamalara kadar inanmış insanımıza yapılan saldırı, baskı ve zulümlere karşı kesin bir tavır ve yüksek sesle karşı koyarak direndik. 28 Şubat zulmünün karanlığı, kararlı duruşumuzla blok blok çözüldü, yıkıldı.

Bugün kılık ve kıyafet başta olmak üzere inanç ve hayat tarzlarının önünde engellerin kalkmış olmasında, katsayı ve 8 yıllık zorunlu eğitim döneminden 4+4+4 eğitim modeline geçmede, ‘Kur’an’ ve ‘Siyer’ derslerinin müfredata konulmasında, müfredatın militarist, vesayetçi, materyalist içeriğinden ayıklanmasında, öğretmenlerin ‘meslek kanununa sahip olmasında, nöbet ve ek ders ücretlerinin artırılması gibi sayısız kazanımda hep Eğitim-Bir-Sen’in kararlı, inançlı mücadelesi vardır.

‘15 TEMMUZ’DA HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN ALANLARA ÇIKTIK’

Devlete paralel hat çekerek millet iradesine kanlı, ateşli pusu atanlara karşı 15 Temmuz’da vatan ve istiklal için hiç tereddüt etmeden alanlara çıkıp tankların, silahların karşısına dikilip ihanete geçit ve fırsat vermezken de aynı inanç ve ruhla hareket ettik. Vatanın ve istikbalin söz konusu olduğu her durumda, hiçbir dünyalık hesap yapmamak, değerlerimize göre belirlediğimiz duruşumuzun diğerlerine göre farkıdır. Bu sebeple, Eğitim-Bir-Sen’in tarihi Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye geçmek için tutarlı, ilkeli, cesur mücadelesinin destansı tarihidir. Bu sebeple, Eğitim-Bir-Sen vesayetten kurtulmanın güvencesi, hak aramanın merkezi, demokrasi mücadelesinin adresidir.

‘TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SENDİKASIYIZ’

Bu zorlu süreçte millete karşı vesayetçi yapılarla birlikte hareket edenler eridikçe erimiş, milletle bütünleşen Eğitim-Bir-Sen büyüdükçe büyümüştür. Söylem ve eylemlerini duygu dünyasına, iradesine, özlem ve umuduna tercüman gören eğitim çalışanlarının dalga dalga katılımıyla sürekli büyüyen Eğitim-Bir-Sen, 2011 yılında genel yetkili sendika, bugün itibarıyla 450 bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur. Sendikal zemini güçlendirme mücadelesinin öncüsü Eğitim-Bir-Sen, emeğimize, ekmeğimize, haklarımıza, özgürlüklerimize, onurumuza, medeniyet davamıza sahip çıkarken, ‘birlikte üretelim, hakça bölüşelim’ anlayışıyla bilinçli, erdemli, adil sendikal duruşun merkezi, eğitim çalışanlarının sesi olmuştur.

‘SORUNLARDAN BESLENME YOLUNU DEĞİL,

ÇÖZÜMLERLE GÜÇLENME YOLUNU SEÇTİK’

Sorunları teşhis, çözümleri tespit odaklı çalışmalarla sendikal kulvarda farkımızı ortaya koyduk. Sorunlardan beslenme yolunu değil, çözümlerle güçlenme yolunu seçtik. Hak arayışını müzakere ve mücadele dengesi ile sürdürüp sonuca gittik. Gerektiğinde emek dayanışmasından gelen gücümüzle ama haklılığın verdiği vakur öfkeyle alanlara indik. Konuşmayı, uzlaşmayı öne çıkaran anlayışla kayıplara son verilmesini, kazanımlara yenilerinin eklenmesini sağladık. Yakıp yıkan değil üreten, kırıp döken değil düzelten, cam çerçeve indiren değil fikir bildiren, barikat kuran değil engel kaldıran tavrımızla yasaklara karşı çıktık, özlük ve özgürlük mücadelesini verdik.

‘HİZMET SENDİKACILIĞININ ADRESİ HÂLİNE GELDİK’

Aktüel gelgitlerle sürüklenerek günü kurtarmak yerine geleceği garanti altına almayı hedefleyen hizmet sendikacılığının adresi hâline gelen sendika olarak, üyelerimize çeşitli hizmetler ve destekler vermeye devam ediyoruz. Üyelerimizin kariyer basamaklarında ve görevde yükselme sınavlarına hazırlık için çalışacakları kitap desteklerimiz de büyük bir boşluğu doldurmuştur. Akademik sendikacılığımız esasen ilk kademe eğitiminden yüksekokula kadar eğitimin her aşamasını, bütün boyutlarıyla inceleyip araştırmak ve rapor hâline getirmekle önem kazanmaktadır. Edebi çalışmalardan ayrı olarak eğitim temalı fotoğraf ve kısa film yarışmalarımız hayatı tüm estetik boyutlarıyla kavrama farkındalığı uyandırmada son derece yararlı olmuştur. Mağdur edilmiş, mazlum bırakılmış, zulme ve haksızlığa uğramış her coğrafyaya yardım elini uzatan, oralara çare, çözüm gösteren, müjde, ilham, umut olan bir sendikayız. Sendikacılığı salt maddi bir kazanım aracı olarak değerlendirmeyen, aynı zamanda örselenen medeniyet değerlerinin zihin dünyamızda ve hayat içinde ihyasını faaliyet alanına dâhil eden Eğitim-Bir-Sen, kurulduğundan beri çalışmalarını bu çerçevede gerçekleştirmiş, daha yola çıkışın ilk yıllarında üyelerinin tasavvur dünyasına bir medeniyet ufku yerleştirmiştir.

‘EĞİTİM-BİR-SEN, YASLANDIĞI MEDENİYET

DEĞERLERİNDEN GÜÇ VE İLHAM ALIYOR’

Eğitim-Bir-Sen, yaslandığı medeniyet değerlerinden güç ve ilham alarak sadece Türkiye’de değil, yeryüzünün her yerinde haksızlıkların karşısında, mağdur ve mazlumların yanında yer almış; ırkına, diline, dinine, rengine bakmadan dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan mezalime kararlı tepkisini göstermiştir. Bazen bir yetime şefkatli bir kucak olmuş, bazen akan gözyaşlarını silmiş, kimi yerlerde açlara lokma, evsizlere barınak sağlamıştır. Balkanlar’dan Asya’ya, Afrika’ya, gönül ve kültür coğrafyamızda emeğin ve inancın güç birliğini oluşturmak amacıyla çaba harcamakta, uluslararası eğitim sendikalarıyla iş birliği anlaşmaları imzalayarak onlarla tecrübelerini paylaşmaktadır.

Eğitim, bilgi, hak ve özgürlükler yolunda mücadelelerle geçen 33 iftihar yılını geride bıraktığımız günümüzde, Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan, yol arkadaşı Şükrü Gökdemir, ‘Bir Duruş Adamı’ Erol Battal ve teşkilatımızın ağabeyi Mithat Sevin başta olmak üzere, ahirete irtihal eden bütün yöneticilerimize ve üyelerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu inançlı, cesur öncülerimizden bayrağı devralarak bugünlere ulaştıran genel başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet Gündoğdu’ya, Genel Yönetim Kurulu üyelerimize, sendikamızın her kademesinde görev yapmış başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza, temsilcilerimize; bu soylu yolculuğa ruh katan, emek veren, vakarla çalışan fedakâr ve vefakâr tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” (Haber Merkezi)