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Eğitim Bir Sen ÖSYM tarafından 18.02.2024 tarihinde yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için hazırlık kursu açtı.

Kurs Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulunda saat 18.00-20.00 saatleri arasında yapılıyor.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. MEB EKYS kursumuzu bu yılda ücretsiz ve yüz yüze düzenleyerek farkımızı ortaya koyuyoruz. Kurs süreci sonunda soru çözümü ve denemelerle üyelerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Çorum Şubesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Bilgiç ise, “Düzenlediğimiz kursa katılamayan üyemize hizmette sınır tanımıyor, kitap içeriğiyle birebir uyumlu olarak genel merkezimiz tarafından hazırlanan “EBS Dijital Kimlik” ve “EBS Akademi” üzerinden konu anlatım videoları, konu özetleri, online tarama testleri ve online deneme sınavları ile bir kez daha üyelerimize akademik hizmet sendikacılığının farkını yaşatıyoruz. Üyelerimizi sınav sistemine tamamen uygun ve zengin içeriklerle yenilenen konu anlatımı kitabımızla destekliyor, onları yine yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.