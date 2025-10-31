Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevi, Çorum’da İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma ile Birlik ve Beraberlik Aşure Lokması Programı düzenledi.

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan, programda yaptığı konuşmada, “Irk, renk, dil, din ayrımı yapmayalım. Hiçbir insanı dışlamayalım. Hiçbir insana hakaret etmeyelim. Küçümseyici söz kullanmayalım. Maalesef bizleri birbirimize düşürenler var. Topluma dini yanlış anlatan, toplumu ayrıştıran kim olursa olsun, ister papaz olsun, haham olsun, hoca olsun, dede olsun; ben toplumu birleştirenlerin ayak turabıyım. Ayrıştıranların karşısındayım. Bu benim babam bile olsa yazıklar olsun derim. Çünkü bu toplum birbiriyle ayrılmaz bir bütündür” dedi.

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise Ehlibeyt sevgisinin tüm Müslümanların ortak paydası olduğunu ifade etti.

Candan, ayrıca Kerbelâ hassasiyetine dikkat çekerek, “Kerbelâ matemdir. Bu nedenle aşure dağıtımını başka günlerde yapıyoruz. Birliğe hizmet eden herkesin başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

Yapılan dualar, halk âşıklarının söylediği nefesler ve birlik lokması olan aşurenin dağıtımıyla etkinlik sona erdi.

(Haber Merkezi)