İngiltere'de 1986 yılında tespit edildikten sonra 1990'larda Avrupa'yı etkisi altına alan "deli dana hastalığı" (BSE), yıllar sonra Türkiye'de görüldü.

İlk vaka, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hastada görüldü. Hastanın yapılan incelemelerinde "deli dana hastalığı ön teşhisi" konulduğu öğrenildi. Kesin tanı için laboratuvar testleri sürerken, hastanın durumu yoğun bakım ünitesinde yakından takip ediliyor.

Ankara'daki gelişmenin ardından Bolu'da da benzer bir vaka kaydedildi. Boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastaya yapılan tetkiklerin ardından "deli dana hastalığı" teşhisi konuldu. Sağlık ekipleri, bulaş riskine karşı hastayı izole bir alana aldı. Yetkililer, hastanın tedavisinin kontrollü şekilde sürdüğünü belirtti.

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Deli dana hastalığı, tıp literatüründeki adıyla "Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)", hayvanların sinir sistemini etkileyen prion kaynaklı ölümcül bir hastalık. İnsanlarda bu hastalığın karşılığı ise Variant Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (vCJD) olarak biliniyor. Hastalık, genellikle enfekte hayvan etlerinin tüketilmesiyle bulaşıyor.

İNSANLARDA GÖRÜLEN BELİRTİLER

Uzmanlara göre, hastalığın insandaki ilk belirtileri psikiyatrik değişikliklerle kendini gösteriyor. Deli dana hastalığının başlıca belirtileri şu şekilde:

Kişilik değişiklikleri, depresyon ve anksiyete,

Hafıza kaybı, düşünme ve konsantrasyon bozuklukları,

Konuşma bozuklukları, dil problemleri,

Görme bozuklukları, bulanık görme,

Kas seğirmeleri, istemsiz hareketler, kas kaybı,

Yürüme ve denge problemleri, konuşma veya yutma güçlüğü,

Uyku düzeninde bozulmalar, uykusuzluk veya aşırı uyku hali,

Hastalığın ilerleyen evrelerinde bilinç kaybı ve koma.

KULUÇKA SÜRESİ ON YILLAR SÜREBİLİYOR

Deli dana hastalığı insanlardaki kuluçka süresi oldukça uzun olduğu belirtiliyor. Maruziyetten sonra hastalığın belirtilerini göstermesinin 10 yıl hatta bazı kaynaklarda 20-30 yıla kadar sürebileceği aktarılıyor.

DELİ DANA HASTALIĞININ TEDAVİSİ YOK

Deli dana hastalığı için şu an etkili ve kesin bir tedavi bulunmuyor. Hastalık ilerledikçe zihinsel belirtileri daha da kötüleşerek hastanın komaya girmesine neden oluyor. CDC: Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu hastalık için "Belirtiler başladıktan sonra ilerletişi durduracak ya da yavaşlatacak spesifik bir tedavi yoktur" şeklinde bildirimde bulunmuştu.