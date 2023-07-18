YÜKSEL BASAR

Çorum’da halen 5 liradan satılan ekmeğin 7 lira olacağı belirtildi.

Konu ile ilgili gazetemize açıklamada bulunan Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kurt, ekmeğin 7 lira olması için Türkiye Fırıncılar Federasyonu’na talep yazısı gönderdiklerini söyledi.

Ekmek zammı için bakanlıktan onay beklediklerini aktaran Kurt; “Son gelen zamlar belimizi büktü. Ekmeğe zam yapmayı biz de istemezdik ama artan maliyetler, gelen zamlar ve enflasyondan dolayı zam yapma kararı aldık.” dedi

Son zamlarla birlikte 5,5 liradan satılan 200 gram boş pidenin 7,5 lira, 5 liradan satılan 100 gram simidin fiyatının ise 7 lira olması bekleniyor.