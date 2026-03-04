Çorum 'un Kargı ilçesindeki ekmek fırınları denetlendi.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ilçedeki ekmek fırınlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kargı Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde fırınlar hijyen, üretim alanlarının uygunluğu, ekmek gramajları, ham madde muhafaza şartları ile etiket ve mevzuata uygunluk kriterleri bakımından incelendi.

Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere idari işlem uygulanırken, işletme sahiplerine bilgilendirme yapıldı.