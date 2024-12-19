Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Geleneksel el sanatlarının gün yüzüne çıkartıldığı festival, 3 gün boyunca ziyaretçiye açık olacak

Bedesten’de gerçekleştirilen festivalin açılışına Vali Ali Çalgan, Kültür Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Miras Genel Müdürü Selim Terzi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kültür Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Miras Genel Müdürü Selim Terzi; “El Sanatları Festivali bizim için çok kıymetli. Özellikle geçmişin önce, bugünün sonunda geleceğe taşınmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada gerek yerel yönetimlerle, valiliklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarınızda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz.” dedi

‘Çocuklarımıza geleneksel olan herşeyi miras bırakmak durumundayız.’ diyen Terzi; “Gelenek bizim varoluşumuz, geçişimiz, bizim tarihimiz, kadim kültürümüz gerçekten çok kıymetli. Bugün dünyanın en çok yerde sürdürülebilirlik dediği şeyi Anadolu topraklarında babaannelerimizin, anneannelerimizin geçmişte vurguladığı şeyler olduğunu çok net görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı

Belediye Başkanı Halil İbrahim, geçmişin çok kıymetli olduğunu ve bu yüzden geçmişe sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek;

“Bizim geçmişimiz çok kıymetli. Bizim geleneğimiz, kültürümüz çok kıymetli ama bu kıymeti yarınlara taşıyamazsak, bugüne getirip yarın bu gençlerimizin, yavrularımızın kalplerine, gönüllerine bu geleneğimizin, tarihimizin ve medeniyetimizin sevgisini, muhabbetini aşılayamazsak yaşayan miras olmaz, ölü miras olur. Ama biz tarihimizin, medeniyetimizin bize mirasını yaşatmak istiyoruz ve yaşatacağız. Çünkü tarihimizde sevgi var. Tarihimizde muhabbet var, tarihimizde her şeyden önce aşk var. 8 bin yıllık tarihi geçmişiyle birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış başkentlik yapmış bu şehri aynı Yunus gibi, aynen Mevlana gibi, aynen Hacı Bektaş Veli gibi, aynı Fatih Sultan Mehmet gibi, aynen Kanuni Sultan Süleyman gibi, aynen Abdülhamid gibi, aynen Atatürk gibi, aynen Recep Tayyip Erdoğan gibi ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu

Vali Ali Çalgan ise Çorum’da el sanatları festivalinin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Çorum Belediyesi ile Kültür Bakanlığı’na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesilirken, Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri, el sanatları dalında devlet sanatçısı unvanını almış sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergiyi gezerek, bilgi aldı.

21 Aralık’a sürecek festival kapsamında aşıklar buluşması etkinliği düzenlenecek.

Çorumlu aşıklar Müslüm Koygun (Aşık Cefai), Sürmelican Kaya, Muharrem Öztürk (Ozan Yoloğlu), Gülizar Şen, Haydar Ünlüyol, Haydar Kılıç (Aşık Gari) Turgut Özal Konferans Salonu'nda saat 18.00'de Aşıklar Buluşması'nda bir araya gelecek.

Geleneksel El Sanatları Festivali etkinlikleri çerçevesinde ayrıca ‘karagöz' hösterisi ve atölye çalışmaları etkinliği de yapılacak. Aliş Arkadaş ve İshak 2.Tekgül'ün sahne alacağı etkinlik 21 Aralık Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapılacak.