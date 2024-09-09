Marangozlar Odası eski başkanlarından merhum Ömer Latif Akdağ’ın kızı Psikolojik Danışman Elif Akdağ’ın kurucusu olduğu ‘Elif Akdağ Psikolojik Danışma Merkezi’ Karakeçili Mahallesi Karakeçili 14. Sokak Numara 2 Kültür Apartmanı Daire 2(Çorum Park arkası) adresinde hizmete açıldı.

Açılışa AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin, Elektrikçiler Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım ve Genel Sekreter Ahmet Duran, PDR Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri Göksel Tandoğan ile Berfin Balcı ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından davetliler Psikolojik Danışman Elif Akdağ'ı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.