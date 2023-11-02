Dün Kargı'da feci kaza sonucu hayatını kaybeden İl Özel İdaresi işçisi Rüstem Özdemir için helallik alma töreni düzenlendi.
Helallik alma töreninde gözyaşları sel olurken, mesai arkadaşları Rüstem Özdemir için son görevlerini yerine getirdiler.
Helallik alma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ve dua ile sona erdi.
Özdemir’in naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Kınık köyüne götürüldü.
Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Özdemir toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, merhumun mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.