Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Fatih Softa, bankaların emekli maaşlarına bloke koyma kararının “haksız ve hukuksuz” olduğunu belirtti.

“Emeklilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 93. Maddesi gereğince bağlanan aylık ve ödenekler haczedilemez” hükmünü hatırlatarak, bu hükme aykırı olarak önceden yapılan anlaşmaların da geçerli olmayacağını kaydeden Fatih Softa,

“Gelecek Partisi her zaman ezilen toplum kesimlerinin yanında yer almaya devam edecektir” dedi.

Fatih Softa, konuyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi:

“Son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu kötü ekonomik gidişatın tüm yükü emeklilerimizin, asgari ücretle çalışan milyonlarca insanımızın, bordro mahkumu işçi ve memurumuzun, dar gelirli milyonlarca vatandaşımızın sırtına yüklenmiştir.

Bu kötü gidişatın içinde hayatta kalma mücadelesi veren emeklilerimize temmuz ayında zam, refah payı ve ikramiye müjdesi beklerken Yargıtay tarafından veriler bir karar ile emeklilerimiz sükutu hayale uğramıştır. Yargıtay’ın verdiği bu karar doğrultusunda bundan sonra; bankalar emekli maaşlarından bloke yoluyla doğrudan el koyarak alacak tahsili yapabilecek. Bu haksız ve hukuksuz karara karşı Gelecek Partisi olarak ses yükseltiyoruz. Emeklilere “5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 93. Maddesi gereğince bağlanan aylık ve ödenekler haczedilemez. Bu hükme aykırı olarak önceden yapılan anlaşmalar da geçerli değildir. Bu açık kanun hükümlerine rağmen Yargıtay Genel Kurulunun bankaları kayıran emekliyi ezen kararını reddediyoruz. Gelecek Partisi olarak her zaman emeklilerimizin, çalışanların, toplumun dar gelirli tüm kesimlerinin yanında olmaya, haksızlıklara dur demeye ve bu mücadelemiz sonucunda kazanılacak tüm haklar için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Gelecek Partisi her zaman ezilen toplum kesimlerinin yanında yer almaya devam edecektir.”

