Milyonlarca emekli, maaş zamları için Ocak ayına odaklandı.

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranı kadar artıyor.

Zam oranı aralık enflasyonu ile birlikte kesinleşecek. Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ BEKLENİYOR?

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ve yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.



Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.



Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor.



Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

Dolayısıyla zam oranı, temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük aylığı etkilemiyor.

Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları belirlenen rakama tamamlanıyor.

Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

Dolayısıyla en düşük aylığın güncellenmemesi halinde 3 milyondan fazla kişinin refah seviyesinde değişiklik olmayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Ekonomistler, en düşük emekli aylığının yüzde 20'lik artışla 15 bin lira olarak güncellenebileceğini belirtiliyor.