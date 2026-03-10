Birleşik Emekliler Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefa Batak, emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesi ile bırakın alışveriş yapmayı, emeklinin torununa harçlık dahi veremeyeceğini belirtti.

Hayat pahalılığına rağmen, A’dan Z’ye tüm ürün ve hizmetlere zam yapılmasına rağmen, emekli bayram ikramiyelerinin yerinde saymasına tepki gösteren Sefa Batak, “market poşetinin fiyatı bile yüzde 100 artırıldı, bizim bayram ikramiyeleri bir arpa boyu yol almadı” ifadesini kullandı.

Bayram ikramiyelerinin kalıcı hale getirilmesini ve en düşük emekli maaşına eşitlenmesini, emekli maaşlarının ise en az 45 bin lira olması gerektiğinin altını çizen Sefa Batak, “Ramazan Bayramı ikramiyesi geçen yıl olduğu gibi yine 4 bin lira olarak belirlendi. Bu parayla bayram şekeri bile almak mümkün olmuyor. Bayram ikramiyelerinin en az 20 bin lira olmasını talep ediyoruz. En düşük emekli maaşı ise 45 bin lira olmalı, bayram ikramiyeleri en düşük emekli maaşından aşağı olmamalı” dedi.

Sefa Batak, ayrıca yüksek pirim ödeyen emeklilerin haklarının korunmasını, sağlıkta katkı payının kaldırılmasını, 65 yaş altı emeklilerin toplu taşımada indirimli faydalandırılmasını, emekli sendikalarının yasal statü kazanmasını, emeklilerin sosyal, kültürel ve ekonomik taleplerinin emekli sendikaları ile toplu sözleşmeyle belirlenmesini talep etti.

Sefa Batak, emeklilere her iki dini bayramda en az birer maaş tutarında ikramiye verilmesini istedi.

Batak, emekli bayram ikramiyesinin yıllar içindeki artışı ve enflasyon karşısındaki değer kaybını anlattı.

İktidarın 2018 yılında bir seçim yatırımı olarak emekli ikramiyesini kanunlaştırdığını ve her bayramda emeklilere ikramiye verilmesini kabul ettiğini hatırlatan Batak, “Fakat ikramiyelerdeki artış oldukça sınırlı kaldı. 2019 yılında zam yapılmadı. 2020 yılında zam yapılmadı. 2021 yılında 1.000 lira olan ikramiye 1.100 liraya çıkarıldı. 2022 yılında yine zam yapılmadı. 2023 yılında 2.000 liraya çıktı. 2024 yılında 3.000 liraya çıktı. Geçen yıl ise 4.000 liraya yükseltildi. Ancak emekli ikramiyesi herhangi bir katsayıya bağlanmadığı için otomatik bir artış olmuyor. Bu nedenle her yıl Meclis’ten ayrı bir yasa çıkarılması gerekiyor. Bizim önerimiz çok açık; emekli ikramiyesi bir katsayıya bağlansın ve en düşük emekli maaşına eşitlensin. Her bayramda emeklilere bir maaş tutarında ikramiye verilsin” şeklinde açıklamada bulundu.