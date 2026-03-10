Havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi olarak bilinen leylekler, Çorum’un Kargı ilçesine gelmeye başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yolculuğunu tamamlayan leylekler, ilçede yıllardır kullandıkları yuvalarına dönerek baharın gelişini müjdeledi.

Uzun göç yolculuğunun ardından Kargı’ya ulaşan leylekler, yuvalarını onarmak için çevreden topladıkları kuru ağaç dallarını kullanmaya başladı.

İlçenin farklı noktalarında elektrik direkleri ve yüksek alanlarda bulunan yuvalarda hareketlilik dikkat çekerken, doğaseverler ve vatandaşlar leyleklerin dönüşünü ilgiyle izliyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır aynı noktalarda yuva yapan leyleklerin artık mahallenin bir simgesi haline geldiğini ifade etti. Her yıl bahar aylarında ilçeye gelen leyleklerin hem doğaya renk kattığını hem de zararlı hayvanlarla mücadele ederek tarım arazilerine fayda sağladığını belirten vatandaşlar, leyleklerin gelişinin baharın en güzel işaretlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçede yuvalarını hazırlayan leyleklerin yaz boyunca bölgede kalarak yavrularını büyütmesi öngörülüyor.