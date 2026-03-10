Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.

Sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri kapsamında düzenlenen bu yardım organizasyonunda, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırıldı.

Gıda kolisi dağıtımına, İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, TDV Çorum Şube Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe, kadın kolları gönüllüleri ve din görevlileri katıldı.

İl Müftüsü Yıldırım, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmek amacıyla bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar da gerçekleştirilen yardım faaliyetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

