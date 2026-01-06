Cumhuriyet Halk Partisi Emeklilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Umut Eke, hayat pahalılığı altında inim inim inleyen emeklilerin, 2026 yılında yine sefaletle mücadele edeceğinin altını çizerek, “Emeklinin pestilini çıkardınız” ifadesini kullandı.

TÜİK rakamlarına göre Aralık ayında enflasyon rakamının yüzde 0,89 arttığını, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,85 olarak açıklandığını, bu çerçevede memur ve memur emeklilerine yüzde 18.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12.19 oranında maaş artışı yapılacağını hatırlatan Umut Eke, bu rakamlarla geçimin olmayacağını, 2026 yılının seçim yılı olması gerektiğini kaydetti.

Memur ve emeklilere verilen zam oranının, beklentilerin altında kaldığını, TÜİK tarafından belirlenen enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, milyonlarca memur ve emeklinin sefalet içinde bir yaşam sürmesine neden olacak maaş düzenlemesinin büyük mağduriyet yaratacağını belirten Umut Eke, “Sadaka mı veriyorsunuz?” diye sordu.

Umut Eke, TÜİK’in belirlediği enflasyon ile günlük hayatta, market ve mutfaktaki enflasyonun farklı olduğuna dikkati çekti.

Emekli maaşlarına sadece 2 bin liralık bir maaş artışı yapılabileceğine kaydeden Eke, çay – simit hesabı yapılsa dahi emeklinin 2026 yılını yine sefaletle geçireceğini dile getirdi.

Umut Eke, memur ve emekliler için insanca yaşayacak, refah düzeyini artıracak bir düzenleme yapılmasını istedi.

Milyonlarca memur ve emekliyi şoka uğratan, beklentilerin çok çok altında kalan maaş artışının sorumlularının sandıkta hesap vereceğini bildiren Umut Eke, CHP iktidarında toplumun tüm kesimlerinin rahat ve huzur içerisinde yaşayabileceği, çocukların yatağa aç girmediği, anne ve babaların pazardan, alışveriş merkezlerinden filesi boş dönmediği, emeklinin de, çalışanın da, üretenin de, ticaret erbabının da hakkını aldığı bir ekonomik düzenleme yapılacağını belirtti.

Eke, “Emekli olmak, insanca yaşam düzeyinde emekli maaşı almak bir lütuf değil, bedeli peşin olarak ödenmiş bir haktır” dedi.