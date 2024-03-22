Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işçilere yönelik bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

EMEP Çorum Merkez İl Genel Meclisi Adayı Hıdır Aygün, İl Başkanı Muharrem Özünel, Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bildiri dağıtımında, “Ücretlerin enflasyon oranında artırılması”, “Çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi”, “İşçilere yılda maaşları kadar 4 maaş ikramiye verilmesi”, “Sosyal hakların artırılması”, “Sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması”, “İşten atmaların yasaklanması ve “Eğitim ve sağlığın ücretsiz olması” çağrısı yapılırken, yerel seçimde de emeğin adaylarına destek verilmesi istendi.