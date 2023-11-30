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Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Figen Pehlivan, özel çocuklarla bir araya geldi.

Anadolu Öğzel Eğitim Okulu'nu ziyaret eden Pehlivan çifti, sohbet ettikleri öğrencilerle yakından ilgilendi.

Pehlivan'a merkez hakkında Okul Müdürü Sabriye Esen bilgi verdi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi özel çocuklarla bir araya gelmek istediklerini dile getiren İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, "Bizleri misafir eden okul müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Ailelere çok büyük destek olduklarını gördük. Çocuklarımızın güzel şeyler öğrendiğini gördük. Çok duygulu anlar yaşadık. Burada okulumuzun ailelere çok büyük destek verdiğini gördük. Çocuklarımıza biraz moral verebildiysek bizim için çok kıymetli " dedi.

Ziyaret sonunda Pehlivan, çocuklara hediyeler dağıttı.

İHA