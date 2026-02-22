Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurucu kadrosunda yer alan Dr. Emre Demir, profesörlük unvanını aldı.

Muğla Üniversitesi’nden Hitit Üniversitesi’ne gelerek 14 yıldır Çorum’da görev yapan Dr. Demir, Tıp Fakültesi’nde verilen ilk dersleri anlatan hocalar arasında yer alıyor.

Kuruluş sürecinden itibaren fakültenin akademik yapılanmasına büyük katkı sunan Demir, eğitim faaliyetleri, disiplinler arası bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği akademisyenler ile Çorum’un tanınan bilim insanları arasında yer alıyor.

Uluslararası düzeyde yüksek etki gücüne sahip çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Emre Demir’in h-indeksi 25 seviyesinde bulunuyor.