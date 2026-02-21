Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü Hasan Taş ile Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Fatih Göçmen, Sevindikalan’da faaliyet gösteren Koyun Keçi Birliği’ne ait Koç-Teke İstasyonu’nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen incelemede istasyonda yürütülen damızlık koç ve teke yetiştirme çalışmaları yerinde değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik sürdürülen faaliyetler hakkında istasyon yetkililerinden detaylı bilgi alındı.

Özellikle bölgedeki sürülerin genetik kapasitesinin artırılması, verimli ve kaliteli damızlık materyal temininin sağlanması ile yetiştiricilerin rekabet gücünün yükseltilmesine dönük çalışmalar ele alındı.

İl Müdürü Hasan Taş, küçükbaş hayvancılığın Çorum ekonomisi ve kırsal kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Damızlık üretim merkezlerinin sürdürülebilir hayvancılığın temel yapı taşlarından biri olduğunu belirten Taş, bu tür tesislerin hem verimlilik hem de kalite artışında kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Ziyaret sırasında yetiştiricilerle de bir araya gelinerek sahadaki ihtiyaçlar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi.