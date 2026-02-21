Çorum İl Müftülüğü tarafından Lalezar Kız Kur’an Kursu’nda düzenlenen iftar programında öğrenciler, Ali Çalgan’ı misafir etti.

Kur’an kursu öğreticileri ile öğrencilerin hazırladığı programa Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, müftü yardımcıları Yasin Baykal ve Özlem Kalyoncu Şirin, Şube Müdürü H. Osman Turan ile eşleri katıldı.

Program öncesinde konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, teşriflerinden dolayı Vali Çalgan ve diğer misafirlere teşekkür etti.

İftarın ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Çalgan, hafızlığın büyük bir irade ve sabır gerektirdiğini belirterek, “Çok kıymetli ve çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin azim ve gayretini tebrik eden Vali Çalgan, eğitim hayatlarında başarılar dileyerek bu anlamlı buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.