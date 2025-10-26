Sungurlu'da Gazze yararına düzenlenen kermeste 1 milyon 201 lira toplandı. Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kerim Mandıralıoğlu, Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi organizesi ile "Gazze'deki çorbada tuzun, Gazze'nin inşasında bir tuğlan olsun" sloganıyla Sungurlu Belediyesi, çeşitli STK, okullar ve gönüllülerce desteklenen kermesin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Mandıralıoğlu, "İki gün boyunca fedakarlığın, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneğini yaşayarak gösteren tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önemli olan böyle bir atmosferi yaşamak ve yaşatmaktı. Hamdolsun bunu da başardık. Hizmet eden, getiren, alan, ürün bağışlayan herkes kazandı. Rabbim esas karşılığı ahirette versin inşallah. Sungurlumuz için güzel bir faaliyete imza atıldı. Sungurlu meydanında canla başla hizmet ederek Gazze'de zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize ufak bir katkımız oldu ise ne mutlu bize. Kumbarasındaki birikimini bağışlayan çocuklar, dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği beş çeyreği bağışlayan teyze, sınıfça organize olup yardım ulaştıran koca yürekli yavrular hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kermesin favori yiyeceği katmer, yufka, gülleyliyi yetiştirmek için tandırda ter dökenleri unutmak mümkün mü hiç? Kermes çocuklarımızda, büyüklerimizde heyecan ve sosyalleşmeye vesile oldu. Az çok, büyük küçük bütün yardımlar büyük bir sinerjiye, manevi berekete dönüştü. Hayır sahiplerinin katkılarıyla insanımıza daha uygun yiyecek, giyecek vs. sunma imkanı oluştu. Kermesimizin maddi geliri Kızılay Sungurlu Şube Ibanına gönderilenlerle birlikte 1.201.210 TL (bir milyon ikiyüz bir bin ikiyüz on) gibi bir rakama ulaştı. Kızılay Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, Kermesimize gelen Sungurlu Belediye Başkan vekili Yılmaz Çağlayan ve ekibine, Ak Parti ilçe Yönetimine, beklentisiz aşkla çalışan gönüllülerimize, derneklerimizin yönetici ve ekiplerine, tandırda yiyecekleri yapan kardeşlerimize, ürün bağışında bulunan esnafımıza, evinde yaptığı yiyecekleri kermesimize akıtan kardeşlerimize yürek dolusu teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimize az da olsa fayda sunabildikse kendimizi bahtiyar hissederiz. Rabbim, mazlumların yardımına koşanların sayısını artırsın. Zalimleri de hüsrana uğratsın inşallah. Teşekkürler vefalı milletimiz. Teşekkürler Sungurlu!” ifadelerini kullandı.