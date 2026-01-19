Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Emekliler Lokali'ni ziyaret ederek emeklilerle sohbet etti.

Emekli maaşları üzerinden AK Parti ve MHP'yi eleştiren Tahtasız, Cumhuriyet Halk Partisi TBMM grubu olarak en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için önerge vereceklerini söyledi.

Emekli maaşlarının insan onuruna yakışacak şekilde yükseltilmesi gerektiğini belirten Tahtasız;

"Çorum Emekliler Lokali'ni ziyaret ederek, içinde bulundukları durum ve yaşam koşulları üzerine sohbet ettik. Dışarıdaki kahvehanelere göre daha hesaplı olan Çorum Belediyesi Emekliler Lokali oldukça doluydu. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun emekli maaşları için TBMM'de sürdürdüğü nöbeti takdirle takip ettiklerini belirten emeklilerimiz, Sn. Devlet Bahçeli'nin "sefalet ücreti" çıkışına destek verdiklerini, emekli maaşları konusunda tüm partilerin emekliden yana tavır almasını beklediklerini ifade ediyor. Bizlerin aracılığıyla AKP ve MHP grubuna selam gönderen emeklilerimiz en düşük emekli maaşıyla ilgili kanun teklifi görüşmelerini dikkatle takip edeceklerini dile getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi TBMM grubu olarak en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için önerge vereceğiz. Bu önerge iktidardan veya MHP'den gelirse iki elimizi birden kaldırıp destek olacağız. Emeklilerimizi ucuz çaya, ucuz ete, ucuz ekmeğe, ücretsiz çorbaya muhtaç hale getiren bu maaşlar insan onuruna yakışacak şekilde yükseltilmelidir." ifadelerini kullandı