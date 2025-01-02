Trendyol 1. Lig’de 2024 yılının en güzel golleri belli oldu.

Ahlatcı Çorum FK’nin de mücadele ettiği Trendyol 1’inci ligin en güzel 100 golü yayınlandı.

Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan “Yılın en güzel 100 golü” listesinde Ahlatcı Çorum FK’nin attığı 5 gol de yer aldı. Listede ayrıca Ahlatcı Çorum FK’ye atılan beş gol de kendine yer buldu.

beIN SPORTS, 2023-2024 sezonunun 2’nci yarısı ile 2024-2025 sezonunun ilk yarısını kapsayan 2024 yılının en güzel 100 golünü belirledi.

Listede Ahlatcı Çorum FK’nın Nalepa, Ozan Sol, Thomas Verheyt, Suat Kaya ve Zargo Toure’nın attığı goller yılın en güzel golleri arasında yer aldı.

Nalepa’nın Tuzlaspor’a attığı frikik golü, Ozan Sol’un Manisa FK’ye attığı gol, Thomas Verheydt’in Erzurum’da oynanan maçta attığı gol, Suat Kaya’nın Gençlerbirliği’ne göğsü ile attığı gol ve son olarak Zargo Toure’nin Ankara deplasmanında Keçiörengücü’ne uzaktan attığı gol en iyi 100 gol listesine girmeyi başardı.